Корень из 20 равен двум корням из 5?или корень из 20 равен пяти корням из 2?

Алгебра
Корень из 20 равен двум корням из 5?или корень из 20 равен пяти корням из 2?
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