Проект на тему школа кулинаров

Окружающий мир
Проект на тему школа кулинаров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А как вы обычно делайте проэкты..... можешь взять большой лист приклееть распечатки и вырезки.....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик.За букет роз заплатили на 50руб. больше,чем за букет гвоздик.Сколько букетов роз можно купитьна 70руб.?
Ответить
Математика
Пожалуйсто помогите я во втором классе сколько будет 3+7
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста отвечать на вопросах : Басня Ворона и лисица Уж сколько раз ??вердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только все не впр...
Ответить
Алгебра
Корень из 20 равен двум корням из 5?или корень из 20 равен пяти корням из 2?
Ответить
Биология
Сравни микропрепарат с рисунком. Подпиши на рисунке все части.
Ответить