В водном растворе сульфат натрия будет реагировать... 1) KNO3 2)BaBr2 3)Fe(NO3)3

Химия
В водном растворе сульфат натрия будет реагировать... 1) KNO3 2)BaBr2 3)Fe(NO3)3
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Гость:
Ответ 2. Сульфат бария выпадает в виде белого осадка хлопьями
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