Желательно с подробной росписью!
Математика
Желательно с подробной росписью!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∫te^t²dt= внесем t под знак дифференциала=∫(1/2)∫e^t²dt²= (заменим переменную у=t²) = (1/2)∫e^ydy=(1/2)e^y+c=(1/2)e^t²+c
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