Жилин и костылин из кавказского пленника критерии внешность поступки отношения с горцами письмо родным
Литература
Жилин и костылин из кавказского пленника критерии внешность поступки отношения с горцами письмо родным
Ответ(ы):
Гость:
Костылин был полным и наглым а Жилин наоборот он побоялся не за себя а за мать потому что она могла бы испугатся и умереть так как была стара
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