Жираф весит x кг а носорог на w кг меньше. Сколько кг весят вместе жираф и носорог ?
Математика
Жираф весит x кг а носорог на w кг меньше. Сколько кг весят вместе жираф и носорог ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - w +х первым действием х - w Если что-то непонятно,можно так: (х-w)+х х-w это мы находим сколько весит носорог , и + х прибавляем вес жирафа)
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