Когда 60 пассажиров заняли свои места в автобусе,остались свободными 20% всех мест.сколько мест в автобусе? помогите пожалуйста решить пропорцией
Алгебра
Когда 60 пассажиров заняли свои места в автобусе,остались свободными 20% всех мест.сколько мест в автобусе? помогите пожалуйста решить пропорцией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100-20=80 проц. составляют 60 пассажиров. 2) 60 - 80 х. -100 х=60*100:80=75 мест в авт.
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