Когда 60 пассажиров заняли свои места в автобусе,остались свободными 20% всех мест.сколько мест в автобусе? помогите пожалуйста решить пропорцией

Алгебра

Когда 60 пассажиров заняли свои места в автобусе,остались свободными 20% всех мест.сколько мест в автобусе? помогите пожалуйста решить пропорцией

Автор: Гость