Переведите на русский язык Пожалуйста!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Марты ежедневные дела. Она просыпется в 7 00 принимеат душ завтракает. Она едет в школу с мамой. ОНА обедает в 12 00. Марта уходит из школы в 3 30. и идет в бассейн. Она плавает в бассейне в 4 00. она делает дом задание в 6 30. ужинает в 8 00 вечера. Она проверяет почту в 9 00 вечера и ложится спать в 10 00.
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