Переведите на русский язык Пожалуйста!

Английский язык
Переведите на русский язык Пожалуйста!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Марты ежедневные дела. Она просыпется в 7 00 принимеат душ завтракает. Она едет в школу с мамой. ОНА обедает в 12 00. Марта уходит из школы в 3 30. и идет в бассейн. Она плавает в бассейне в 4 00. она делает дом задание в 6 30. ужинает в 8 00 вечера. Она проверяет почту в 9 00 вечера и ложится спать в 10 00.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Валентносьть Гідрогену
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите очень надо!!!))) 1.что такое деепричасный оборот? 2.что такое п??ичастный оборот? 3.суффиксы причастного оборота? 4.суф...
Ответить
Математика
сделайте 3 сложные задачи для 3 класса
Ответить
Английский язык
Вставьте: successful,occupation,career,creative,architect,vet,responsible,noble,prestigious,librarin,fireman. 1)The profession of a photographer ...
Ответить
Английский язык
Английский 2 класс. Помогите пжл!
Ответить