Помогите пажалуйста СРОЧНООО!!!!!!!! Вся надежда на вас.

Математика
Помогите пажалуйста СРОЧНООО!!!!!!!! Вся надежда на вас.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-4,8= - 1,6 х= -1,6+4,8 х=3,2 1,5+(-у)= -3,2 -у= -3,2-1,5 -у= -4,7 у=4,7 -а :0,8=1,25 -а=1,25*0,8 -а=1 а= -1 -3/5 b=1/15 b= - 1/15 :3/5 b= - 1/15*5/3 b= - 1/6
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