Жизнь среди людей мине сочинение

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Жизнь среди людей прекрасно. Но люди бывают разные. Кто-то хороший, кто-то злой, но мы должны выбирать из них тока тех кто нас любят и ценят. Жизнь с людьми не с проста. Это сложно, кто-то обижает, кто-то радует. Но мы все же бываем такие же. Нужно ценить жизнь среди людей, потому что больше жизни не будет.