Зина, Лиза и Лариса вышивают: одна девочка-листочки, другая-птичек, третья-цветочк??. Напиши, что вышивает каждая, если Лиза не вышивает листочки и птичек, а Лариса не вышивает листочки.

Математика

Зина, Лиза и Лариса вышивают: одна девочка-листочки, другая-птичек, третья-цветочк??. Напиши, что вышивает каждая, если Лиза не вышивает листочки и птичек, а Лариса не вышивает листочки.

Автор: Гость