Зина, Лиза и Лариса вышивают: одна девочка-листочки, другая-птичек, третья-цветочк??. Напиши, что вышивает каждая, если Лиза не вышивает листочки и птичек, а Лариса не вышивает листочки.

Математика
Зина, Лиза и Лариса вышивают: одна девочка-листочки, другая-птичек, третья-цветочк??. Напиши, что вышивает каждая, если Лиза не вышивает листочки и птичек, а Лариса не вышивает листочки.
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Ответ(ы):
Гость:
Лиза-цветочки, Лариса- птички, Зина-листочки. Всё легко.
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