Злая мачеха отправила падчерицу к роднику за водой."Вот тебе 2 ведра,в одно из них входит 9 литров воды,а в другое-5литров. Но ты должна принести домой ровно 3 литра воды",-сказала она бедной девушке .Как должна действовать пад...

Гость: Гость:

1. Наполнить ведро в 9 л 2. Перелить в 5 л и вылить; в результате в 9-литровом останется 4 л. 3. Перелить 4 л из 9-литрового в 5-литровое. 4. Наполнить опять 9-литровое. 5. долить из 9-литрового в 5-литровое 1 л; в результате в 9-литровом останется 8 л. 6. Вылить из 5-литрового воду. 7. Перелить из 9-литрового в 5-литровое 5 л. 8. В результате в 9-литровом останется 3 л. Что и следовало получить.Короткая запись: 2 × 9 - 5 × 3 = 18 -15 = 3.