Значение и итоги Куликовской битвы

Гость: Гость:

1. Разгром Мамаевой орды не привел к немедленному и полному свержению монголо-татарского гнета. В тот период у Руси для этого не хватало сил. Орда была еще сильнее Москвы. Пройдет еще столетие, прежде чем навсегда будет свергнуто ненавистное чужеземное господство. Однако одно из первейших значений победы в Куликовской битве - ознаменование грядущего освобождения страны. В военном отношении победа над Мамаем показала, что русская армия может сражаться на равных и побеждать Орду. Окончательно рухнул миф о непобедимости монголов. Была восстановлена вера народа в свои силы. Вместе с Куликовской победой пришли национальная гордость и достоинство. Она всколыхнула национальное сознание народа, его национальную память. 2. Эта победа имела политическое значение. Битва показала, что результата можно добиться только объединенными силами всей русской земли. Узнав о надвигающейся угрозе, Дмитрий Иванович послал гонцов по всей раздробленной Руси с просьбой немедленно прислать к нему войска. Почти все области поддержали московского князя и одним из факторов положительного ответа на призыв стала первая убедительная победа русских войск над монголо-татарами в 1379 году на реке Воже. Не поддержали Дмитрия Ивановича только Новгород, Суздаль,Тверь и Рязань. Однако к моменту решающего сражения русское войско насчитывало порядка 120-ти тысяч человек. По мнению большинства исследователей, силы с обеих сторон были примерно равны. 3. Битва окончательно закрепила значение Москвы как русской национальной столицы, а московского князя как национального вождя, организатора борьбы за национальное освобождение и единство. С Куликовской битвы берет начало образование Русского единого государства. Победа на Дону, несмотря на все последующие неудачи и отступления, резко укрепила авторитет Москвы как общерусского военного и политического лидера. Москва, опираясь на общерусскую поддержку, продолжает оказывать давление на еще не присоединенные к ней русские княжества. Ореол победы в Куликовской битве во многом помогал этим усилиям и Дмитрия Донского, и его преемников. 4. Хотя после победы на Куликовом поле ордынское иго продолжалось еще сто лет, однако характер взаимоотношений Руси и Орды существенно изменился. Хану Тохтамышу удалось с помощью предателей в 1382 году взять Москву и восстановить выплату Русью дани, но реально в прежней форме подчинения уже не было. В 1389 году Дмитрий Иванович, прозванным Донским, впервые передалвеликое княжение своему сыну Василию I без ярлыка. Таким образом, владимирское великое княжение становится наследственным владением московских князей помимо воли ордынских ханов, вынужденных признать политическое главенство Москвы в русских землях. 5. Победа на Куликовом поле показала всему миру мощь и величие Руси в плане военной подготовки. После Куликовской битвы такие ведущие державы в мире как Англия и Франция стали рассматривать Русь как серьезного соперника на мировой арене. Андрей Детцель