Что стало с СССР при Хрущеве?

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Первый полет человека в космос(1961 год),присоединение Крыма К Украинской ССР,УЛЬТИМАТУМ США(НАПР.Я ВАМ ПОКАЖУ КУЗЬКИНУ МАТЬ)Период правления Хрущёва часто называют «оттепелью»: были выпущены на свободу многие политические заключённые, по сравнению с периодом правления Сталина активность репрессий значительно снизилась. Уменьшилось влияние идеологической цензуры. Советский Союз достиг больших успехов в покорении космоса. Было развёрнуто активное жилищное строительство. Вместе с тем с именем Хрущёва связаны и организация самой жёсткой в послевоенный период антирелигиозной кампании, и значительное усиление карательной психиатрии, и расстрел рабочих в Новочеркасске, и неудачи в сельском хозяйстве и внешней политике. На период его правления приходится наивысшее напряжение холодной войны с США. Его политика десталинизации привела к разрыву с режимами Мао Цзэдуна в Китае и Энвера Ходжи в Албании. Однако, в то же время, Китайской Народной Республике было оказано существенное содействие в разработке собственного ядерного оружия и осуществлена частичная передача существующих в СССР технологий его производства