Прошу помогите . Сократите дробь 5ab^2 /черта дроби/ abc заранее спасибо
Математика
Прошу помогите . Сократите дробь 5ab^2 /черта дроби/ abc заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5ab^2/abc = 5b/c - сократили на ab
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