Сочетание жи ши 10слов

Русский язык
Сочетание жи ши 10слов
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Автор: Гость
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Гость:
Машина,шипы,жизнь,животное,живот,жираф,шина,тишина,пушинка,жир.
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