Сочетание жи ши 10слов
Русский язык
Сочетание жи ши 10слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Машина,шипы,жизнь,животное,живот,жираф,шина,тишина,пушинка,жир.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Найди и подчеркни грамматическую основу второстепенных членов предложения в выд??ленных предложениях.Весна сияла на небе. Лес ищё по зимнему был за...
Литература
В чём сходство и в чём различие настроений актрисы, читающей сначало одно, затем д??угое стихотворение?!
Окружающий мир