Найти способом подстановки: {x+5y=6 {2x+3y=5
Математика
Найти способом подстановки: {x+5y=6 {2x+3y=5
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