Найди и подчеркни грамматическую основу второстепенных членов предложения в выд??ленных предложениях.Весна сияла на небе. Лес ищё по зимнему был засыпан снегом

Русский язык

Найди и подчеркни грамматическую основу второстепенных членов предложения в выд??ленных предложениях.Весна сияла на небе. Лес ищё по зимнему был засыпан снегом

Автор: Гость