Найди и подчеркни грамматическую основу второстепенных членов предложения в выд??ленных предложениях.Весна сияла на небе. Лес ищё по зимнему был засыпан снегом
Русский язык
Найди и подчеркни грамматическую основу второстепенных членов предложения в выд??ленных предложениях.Весна сияла на небе. Лес ищё по зимнему был засыпан снегом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна(подлижащие) Сияла(сказуемое) На небе (обстаятельство) Лес(подлижащие) Был(сказуемое) По зимнему(обстоятельство) Незнаю верно,или нет
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