В чём сходство и в чём различие настроений актрисы, читающей сначало одно, затем д??угое стихотворение?!
Литература
В чём сходство и в чём различие настроений актрисы, читающей сначало одно, затем д??угое стихотворение?!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это зависит от стихотворения, которое она читает
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