В равнобедренном треугольнике MNK угол N=120 градусов, высота NL=13 см найдите длину MN

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Т.К. треугольник равнобедренный, то МL высота, медиана и биссектриса, следовательно угол MNL =60 градусов. Рассмотрим треугольник MN, он прямоугольный с одним острым углов 60 градусов, значит другой острый угол = 30 градусов. По свойству катета, лежащего против угла 30 градусов делаем вывод, что MN=2*NL=2*13=26.