В равнобедренном треугольнике MNK угол N=120 градусов, высота NL=13 см найдите длину MN

Геометрия
В равнобедренном треугольнике MNK угол N=120 градусов, высота NL=13 см найдите длину MN
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.К. треугольник равнобедренный, то МL   высота, медиана и биссектриса, следовательно угол MNL =60 градусов. Рассмотрим треугольник MN, он прямоугольный с одним острым углов 60 градусов, значит другой острый угол = 30 градусов. По свойству катета, лежащего против угла 30 градусов делаем вывод, что MN=2*NL=2*13=26.   
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