Сочинение "Моё любимое животное"). Охарактерезуйте его внешний вид и повадки)

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Сочинение "Моё любимое животное"). Охарактерезуйте его внешний вид и повадки)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое любимое животное это кошки. Они очень пушистые и ласковые создания которые требуют тщательного ухода за собой и внимания. Они помощники по дому, ловят маленьких грызунов и тем самым обеспечивают полную защиту. Они бывают разных цветов и окрасов. Существует на свете большое разнообразие различных пород кошек. Каких только нету !!! Повадки кошек: любят точить когти, также летом они едет зеленую травку чтобы улучшить свой организм, любят резвиться на солнышке и наблюдать пасмурную году за окном сидя дома. Они отличные друзья и не хуже собак.
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