Номер 908 плиииииииз

Гость: Гость:

1)1/9*3=1/3 задания выполнена 1-ой бригадой за 3 дня 2)1-1/3=2/3 задания осталось выполнить 3)2/3:1/12=2/3*12/1=8 дней работала 2-ая бригада 4)3+8=11 дней потребовалось на выполнение задания ответ: за 11 дней