Номер 908 плиииииииз

Математика
Номер 908 плиииииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1/9*3=1/3 задания выполнена 1-ой бригадой за 3 дня 2)1-1/3=2/3 задания осталось выполнить 3)2/3:1/12=2/3*12/1=8 дней работала 2-ая бригада 4)3+8=11 дней потребовалось на выполнение задания ответ: за 11 дней
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