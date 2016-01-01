Почему в Омской области самая меньшая заработная плата

География
Почему в Омской области самая меньшая заработная плата
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По информации на сайте минтруда области, 23 декабря председатель Федерации независимых профсоюзов Омской области Сергей МОИСЕЕНКО и президент Регионального объединения работодателей Владимир БЕРЕЗОВСКИЙ и губернатор Виктор НАЗАРОВ (кстати, накануне своего избрания вступивший в профсоюз) подписали соглашение о минимальной оплате труда в регионе на 2016 год. В соответствии с ним, минимальная заработная плата должна составить 7135 рублей в отраслях внебюджетной сферы , за исключением предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, для которых этот норматив согласован на уровне 6204 рубля. В течение 30 дней работодатели, не участвовавшие в Соглашении, могут присоединиться к нему или представить мотивированный отказ. На "отмолчавшихся" оно будет распространяться с 1 января 2016 года.
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