Предупреждение заболевания органа
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Предупреждение заболевания органа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это повышение лейкоцитов в крови и это когда сам орган болит, кроме печени у печени болит только оболочка
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