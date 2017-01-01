Значение Нантскго эдикта,помогите,плииз:)

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Нантский эдикт, можно считать документом исключительной политической мудрости - потому что таким образом Генрих IV стремился вернуть протестантов к католической церкви. Религиозное сосуществование в этом случае было компромиссом, или, по словам самого Генриха IV, единственным способом дать всем нашим подданным возможность молиться и поклоняться Богу.