Значение Нантскго эдикта,помогите,плииз:)

История
Значение Нантскго эдикта,помогите,плииз:)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нантский эдикт, можно считать документом исключительной политической мудрости - потому что таким образом  Генрих IV стремился вернуть протестантов к католической церкви. Религиозное сосуществование в этом случае было компромиссом, или, по словам самого Генриха IV, единственным способом дать всем нашим подданным возможность молиться и поклоняться Богу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите падеж в лесу
Ответить
История
Попробуйте представить одинь день из жизни вельможи (запищите небольшой рассказ ??т первого лица)
Ответить
Математика
Решить 400-540:6+80*3=
Ответить
Математика
Дан набор из 2017 чисел таких, что если каждое число в наборе заменить на сумму остальных чисел, то получится тот же набор. Найдите произведение вс...
Ответить
Английский язык
Заподни таблицу по английскому
Ответить