Значение почвы и её защита
Окружающий мир
Значение почвы и её защита
Ответ(ы) на вопрос:
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: Почвы: их роль, проблемы и охрана Введение Земля всегда занимала главенствующее место среди национальных богатств любого государства. Ниже в таблице приведены данные о почвенных ресурсах планеты, о распространении различных типов почв. Здесь же приведены данные и об их хозяйственном освоении. В зависимости от особенностей структуры, механического и химического состава все типы почв подразделяются на подтипы, роды, виды и разновидности.
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