Значение слов Илот Колония Эллин Ипподром Стратег Фаланга Верфь

Гость: Гость:

Илот - член сословия рабов в Древней Спарте. Колония - место поселения вдали от родины. Эллин - житель Эллады (Греции), грек. Ипподром - площадка для объездки лошадей, конный стадион. Стратег - военачальник в Древних Афинах. Фаланга - часть военного строя. Верфь - место для строительства кораблей. Могу ошибаться, но вроде всё правильно.