Значение слов Илот Колония Эллин Ипподром Стратег Фаланга Верфь
История
Значение слов Илот Колония Эллин Ипподром Стратег Фаланга Верфь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Илот - член сословия рабов в Древней Спарте. Колония - место поселения вдали от родины. Эллин - житель Эллады (Греции), грек. Ипподром - площадка для объездки лошадей, конный стадион. Стратег - военачальник в Древних Афинах. Фаланга - часть военного строя. Верфь - место для строительства кораблей. Могу ошибаться, но вроде всё правильно.
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