Знак корня прописала словами известно, что 2,6lt;корня из 7lt;2,7 оцените значение в??ражения а)-корень из 7 б)4-корень из семи
Алгебра
Знак корня прописала словами известно, что 2,6lt;корня из 7lt;2,7 оцените значение в??ражения а)-корень из 7 б)4-корень из семи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задании а) нужно умножить всё на минус один.
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