Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, боковое ребро которой равно 12см и образует с высотой угол в 30 градусов

Геометрия
Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, боковое ребро которой равно 12см и образует с высотой угол в 30 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как пирамида правильная то в основании квадрат. Точка куда опускается высота пирамиды делит диагональ основания пополам. Пусть х сторона основания. Диагональ =акорень2 Половина диагонали (акорень 2)/2. она лежит напротив угла в 30 град (если рассмотреть треугольник, образованный высотой, боковой грарью и половинкой диагонали) и равна половине гипотенузе=12/2=6 акорень 2/2=6 а=6корень2 Высота^2=12^2-(6корень2)^2=144-72=72 высота=6корень2 V=Sh/3 V=(6корень2)*(6корень2)×(6корень2)/3=144корень2
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