Почему некоторые историки считают что реформы Петра 1 уничтожили русскую культур???

История
Почему некоторые историки считают что реформы Петра 1 уничтожили русскую культур???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр первый возглавил Россию,но при этом многие его потданые лежат под альсвальтом Санк-Петербурга! Поэтому историки считают реформу Петра 1,уничтожением русской культуры
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сказка Винни-Пух авторская или народная?
Ответить
Физика
Электрическая лампочка работающая при напряжении U=220B и потребляющая ток I=0,27A.изл??чается в секунду n=1,0*10 фотонов. На излучении лампочки за...
Ответить
Окружающий мир
Скажите пожалуйста время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг оси, на??ывают.........
Ответить
Геометрия
Помогите. Найдите объем правильной треугольной пирамиды,если ее боковое ребро н??клонено к плоскости основания под углом 45°,а апофема равна корн...
Ответить
Алгебра
СРОЧНО Решите, пожалуйста, эти два номера. Фото вложено
Ответить