Почему некоторые историки считают что реформы Петра 1 уничтожили русскую культур???
История
Почему некоторые историки считают что реформы Петра 1 уничтожили русскую культур???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр первый возглавил Россию,но при этом многие его потданые лежат под альсвальтом Санк-Петербурга! Поэтому историки считают реформу Петра 1,уничтожением русской культуры
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