СРОЧНО Решите, пожалуйста, эти два номера. Фото вложено
Алгебра
СРОЧНО Решите, пожалуйста, эти два номера. Фото вложено
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Гость:
Примерно так решается
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