Что происходит, если в катушку, соединенную с гальванометром, вносить магнит или вынимать его из катушки?

Физика
Что происходит, если в катушку, соединенную с гальванометром, вносить магнит или вынимать его из катушки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) При внесении магнита возникает индукционный ток, стрелка отклоняется. 2) При выдвижении магнита направление индукционного тока меняется, стрелка отклоняется в другую сторону.
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