Помогите пожалуйста ничего не понимаю

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Помогите пожалуйста ничего не понимаю
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Помогите пожалуйста…. спасиба зарание)))
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