1) найти работу выхода электрона из металла если при его облучении фотоэффект наблюдается начиная с частоты 7,5*10^14 2) Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов вылетающих из калия при его облучении ультраф...

Физика
1) найти работу выхода электрона из металла если при его облучении фотоэффект наблюдается начиная с частоты 7,5*10^14 2) Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов вылетающих из калия при его облучении ультрафиолетом на длине волны 331 нм. Работа выхода электрона из калия равна 2,25 эВ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) A=h*v=6,62*10^-34*7,5*10^14=4,97*10^-19 Дж 2) Ek=h*c/L -A=6,62*10^-34*3*10^8/331*10^-9 -2,25*1,6*10^-19=2,4*10^-19 Дж
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