1) найти работу выхода электрона из металла если при его облучении фотоэффект наблюдается начиная с частоты 7,5*10^14 2) Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов вылетающих из калия при его облучении ультраф...

Физика

1) найти работу выхода электрона из металла если при его облучении фотоэффект наблюдается начиная с частоты 7,5*10^14 2) Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов вылетающих из калия при его облучении ультрафиолетом на длине волны 331 нм. Работа выхода электрона из калия равна 2,25 эВ

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