Чи можна для вимірювання тиску повітря в космічному кораблі на орбіті скористати??ь ртутним барометром, барометром-анероїдом
Физика
Чи можна для вимірювання тиску повітря в космічному кораблі на орбіті скористати??ь ртутним барометром, барометром-анероїдом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Під час польоту в космічному кораблі можна користуватися кишеньковим годинником, барометром-анероїдом, динамометром, що касается ртутного барометра я не впевнений, але кажется що теж можна.
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