Чи можна для вимірювання тиску повітря в космічному кораблі на орбіті скористати??ь ртутним барометром, барометром-анероїдом

Физика
Чи можна для вимірювання тиску повітря в космічному кораблі на орбіті скористати??ь ртутним барометром, барометром-анероїдом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Під  час  польоту  в  космічному  кораблі  можна користуватися  кишеньковим  годинником, барометром-анероїдом, динамометром, що касается  ртутного барометра я не впевнений, але кажется що теж можна.
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