Определить, является ли введенное число цифрой?

Информатика
Определить, является ли введенное число цифрой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Если буквально по тексту задания, то число должно быть должно быть однозначным, тогда число будет соответствовать цифре. 2. Если имелось ввиду, что вводится символ и надо выяснить является ли введенный символ цифрой, то можно применить функцию StrToInt от введенного символа, если в результате получится цифра, то вводили символ - цифру. Для первого варианта можно попробовать такое решение: Var   a :integer; Begin   writeln('Введите цифру ');   readln(a);   case a of     0 : writeln ('ноль');     1 : writeln ('один');     2 : writeln ('два');     3 : writeln ('три');     4 : writeln ('четыре');     5 : writeln ('пять');     6 : writeln ('шесть');     7 : writeln ('семь');     8 : writeln ('восемь');     9 : writeln ('девять')   else writeln ('Это число не цифра');   end; end.   
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