Определить, является ли введенное число цифрой?

Гость: Гость:

1. Если буквально по тексту задания, то число должно быть должно быть однозначным, тогда число будет соответствовать цифре. 2. Если имелось ввиду, что вводится символ и надо выяснить является ли введенный символ цифрой, то можно применить функцию StrToInt от введенного символа, если в результате получится цифра, то вводили символ - цифру. Для первого варианта можно попробовать такое решение: Var a :integer; Begin writeln('Введите цифру '); readln(a); case a of 0 : writeln ('ноль'); 1 : writeln ('один'); 2 : writeln ('два'); 3 : writeln ('три'); 4 : writeln ('четыре'); 5 : writeln ('пять'); 6 : writeln ('шесть'); 7 : writeln ('семь'); 8 : writeln ('восемь'); 9 : writeln ('девять') else writeln ('Это число не цифра'); end; end.