Арбуз в 3 раза тяжелее дыни. Определите массу дыни и арбуза, если их общая масса 7,6 кг
Алгебра
Арбуз в 3 раза тяжелее дыни. Определите массу дыни и арбуза, если их общая масса 7,6 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса дыни х, тогда масса арбуза 3х составим уравнение х+3х=7,6; 4х=7,6; х=1,9 - масса дыни 1,9*3=5,7 -масса арбуза
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