Что происходит со стрелкой гальванометра, соединенного с проводником, если прово??ник неподвижен либо движется, не пересекая силовых линий магнитного поля?

Физика
Что происходит со стрелкой гальванометра, соединенного с проводником, если прово??ник неподвижен либо движется, не пересекая силовых линий магнитного поля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом случае индукционный ток не возникает, а стрелка гальванометра неподвижна, указатель показывает 0.
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