Что происходит со стрелкой гальванометра, соединенного с проводником, если прово??ник неподвижен либо движется, не пересекая силовых линий магнитного поля?

Физика

Что происходит со стрелкой гальванометра, соединенного с проводником, если прово??ник неподвижен либо движется, не пересекая силовых линий магнитного поля?

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