Скажите пожалуйста время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг оси, на??ывают.........
Окружающий мир
Скажите пожалуйста время, за которое Земля совершает полный оборот вокруг оси, на??ывают.........
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Сутки, равные 24 часа
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