Помогите. Найдите объем правильной треугольной пирамиды,если ее боковое ребро н??клонено к плоскости основания под углом 45°,а апофема равна корню из 15 дм.

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Проведём осевое сечение через ребро SA и апофему SД. Получим треугольник ASД с высотой SО. Основание АД этого треугольника является высотой и медианой h основания пирамиды АВС. Так как ребро SA наклонено под углом 45° к основанию, то отрезок АО (он равен 2/3 АД) равен высоте SО пирамиды. Отрезок ОД равен 1/3 АД. Тогда тангенс угла SДA равен: tgβ = (2/3)/(1/3) = 2. Синус этого угла равен: sin β = tgβ/(√(1+tg²β) = 2/√(1+2²) = 2/√5. Угол SДA равен arc tg 2 = 1,107149 радиан = 63 ,43495°. Угол АSД равен 180°- 45°- 63,43495° = 71,56505 °. Воспользуемся теоремой синусов для определения АД. Синус АSД равен 0,948683. Тогда АД = (SД/sin 45°)*sin АSД = (√15/(1/√2))*0,948683 = = 5,196152 дм. Сторона основания пирамиды а =АД/cos30 ° = = 5,196152/(√3/2) = 6 дм. Площадь основания So = a²√3/4 = 36√3/4 = 9√3 дм². Высота пирамиды H = SO = (2/3)*АД = (2/3)*5,196152 = = 3,464102 = 2 √3 дм. Объём пирамиды равен: V = (1/3)So*H = (1/3)*9 √3* 2 √3 = 18 дм ³.