Сказка Винни-Пух авторская или народная?

Литература
Сказка Винни-Пух авторская или народная?
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Гость:
Авторская. Автор - Алан Александр Милн
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