Изложение на тему "Приход весны"

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Изложение на тему "Приход весны"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наконец то пришла весна Я очень ждала весной это мое самое любимое время года потому что все вокруг цветет распускаются цветы поют птички животные выбигают на полянку. а еще утекают ручейки выбегают на полянку разные животные в общем я очень люблю это время года такой вот у меня приход весны
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