Изложение на тему "Приход весны"

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наконец то пришла весна Я очень ждала весной это мое самое любимое время года потому что все вокруг цветет распускаются цветы поют птички животные выбигают на полянку. а еще утекают ручейки выбегают на полянку разные животные в общем я очень люблю это время года такой вот у меня приход весны