Длины оснований трапеции равны 6 и 8. Найдите длину отрезка, соединяющего середины ее диагоналей. Пожалуйста покажите решение с чертежом.

Математика

Длины оснований трапеции равны 6 и 8. Найдите длину отрезка, соединяющего середины ее диагоналей. Пожалуйста покажите решение с чертежом.

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