Длины оснований трапеции равны 6 и 8. Найдите длину отрезка, соединяющего середины ее диагоналей. Пожалуйста покажите решение с чертежом.
Математика
Длины оснований трапеции равны 6 и 8. Найдите длину отрезка, соединяющего середины ее диагоналей. Пожалуйста покажите решение с чертежом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AD=8,BC=6 KL-средняя линия,М-середина АС,N-середина BC KM=1/2*BC=3 KN=1/2*AD=4 MN=KN-KM=4-3=1
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