Звезда,капуста,крепость,счастье,зависть,гигант,ненастье. От данных существительных образуй прилагательные.Запиши их,разделяя для переноса.

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Звезда,капуста,крепость,счастье,зависть,гигант,ненастье. От данных существительных образуй прилагательные.Запиши их,разделяя для переноса.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прил звёзд-ный, капуст-ный, крепост-ный,счаст-ливый, завист-ливый,гигант-ский,ненаст-ный
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