Звук,ветер,дыхание,берег.Во всех этих словосочетаниях пропущены прилагательные различающиеся только приставками. Восстоновив общую часть всех прилагательных,опредилите,каков правильный порядок приставок

Русский язык
Звук,ветер,дыхание,берег.Во всех этих словосочетаниях пропущены прилагательные различающиеся только приставками. Восстоновив общую часть всех прилагательных,опредилите,каков правильный порядок приставок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрывистый звук, Порывистый ветер, Прерывистое дыхание, Обрывистый берег. Ответ: От, по, пре, об.
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