Звук,ветер,дыхание,берег.Во всех этих словосочетаниях пропущены прилагательные различающиеся только приставками. Восстоновив общую часть всех прилагательных,опредилите,каков правильный порядок приставок
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Звук,ветер,дыхание,берег.Во всех этих словосочетаниях пропущены прилагательные различающиеся только приставками. Восстоновив общую часть всех прилагательных,опредилите,каков правильный порядок приставок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрывистый звук, Порывистый ветер, Прерывистое дыхание, Обрывистый берег. Ответ: От, по, пре, об.
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