Звук,ветер,дыхание,берег.Во всех этих словосочетаниях пропущены прилагательные различающиеся только приставками. Восстоновив общую часть всех прилагательных,опредилите,каков правильный порядок приставок

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Звук,ветер,дыхание,берег.Во всех этих словосочетаниях пропущены прилагательные различающиеся только приставками. Восстоновив общую часть всех прилагательных,опредилите,каков правильный порядок приставок

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