Звуко буквений аналіз слова часник
Українська мова
Звуко буквений аналіз слова часник
Ответ(ы):
Гость:
[ ч а с н и к ] - 6 б., 6 зв., 3 скл, 2 гол, 4 приг, 1 дзв, 3 глух.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставить пропущенные буквы и употребить слова в нужном падеже. В словах в скобках указать падеж и окончание. Текст: В воскресенье мы всем (клас...
Английский язык
Переведите in what country do you live which season is it at the moment is the weather hot and and sunny today is it windy today do you...
Математика
От двух пристаней, S между которыми 2 км, отплыли в разных направлениях 2 катера. Один катер прошёл 450 м, а другой- 350 м. Какое теперь S стало те...