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Филология
Филология
помогите перевести на немецкий - Сытый голодного не разумеет
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Филология
как появилась фраза «Дойти до ручки»?
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Филология
почему уйти не и не попрощаться значит уйти по-английски?
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Филология
какого рода НЛО?
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Филология
что такое Анадиплосис?
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Филология
примеры и определения амплификации?
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Филология
Почему измена называется походом налево?
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Филология
почему некоторые газеты называют именно желтой прессой, а ложь в них - утками?
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Филология
Что такое толерантность?
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Филология
"How Do You Do?" и "How Are You?": разница в значении какая?
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Филология
Что такое дизлексия?
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Филология
что такое трибология?
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Филология
сколько всего в мире языков?
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Филология
орфоэпия?
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Филология
Что такое аллегория? приведите примеры аллегории
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Филология
что такое метонимия?
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Филология
Как научиться быстро читать
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Филология
Плохой почерк, что делать?
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