Лингвистика

Лингвистика
как появилась фраза «Дойти до ручки»?
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Лингвистика
Какой самый редкий язык мира
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Лингвистика
что такое велкро?
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Лингвистика
почему уйти не и не попрощаться значит уйти по-английски?
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Лингвистика
Как правильно? "...ослабеваЕт скорость и объем кровотока." или "...ослабеваЮт скорост
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Лингвистика
Почему про везучего человека говорят, что он родился в рубашке?
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Лингвистика
Почему измена называется походом налево?
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Лингвистика
почему шведский стол так называется?
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Лингвистика
почему некоторые газеты называют именно желтой прессой, а ложь в них - утками?
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Лингвистика
Почему подмышки именно так и называются? при чем тут мышки
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Лингвистика
"A hungry belly has no ears", какое русское обозначение этой пословицы
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Лингвистика
помогите мне составить слова из слова шулерство?
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Лингвистика
"умный в гору не пойдет умный гору обойдет" значение
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Лингвистика
Какой синоним к слову "проблема"?
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Лингвистика
Какого рода шимпанзе?
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Лингвистика
объясните что значит риторика?
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Лингвистика
Что такое толерантность?
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Лингвистика
"How Do You Do?" и "How Are You?": разница в значении какая?
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Лингвистика
с чего пошло назвать зайца «КОСОЙ»?
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Лингвистика
ЧТО ТАКОЕ «ВЫСЕЛКИ»
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Лингвистика
Почему так говорят "Бес в ребро"
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Лингвистика
Всегда мучал вопрос почему трусы вольного покрова называются семейными
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Лингвистика
Почему так трудно произносить скороговорки?
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Лингвистика
Что такое дизлексия?
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Лингвистика
что такое трибология?
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