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Промышленность
помогите написать реферат на тему : средства тушения и последствия
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БТГ как расшифровывается и что это?
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что такое дрифтинг?
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Как производится пуленепробиваемое стекло?
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какая страна изобрела зеркало
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что такое лондонский кэбмен?
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подскажите, пожалуйста, что такое виджет?
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Что такое терракота?
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Промышленность
кто придумал и изобрел скрепку
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Промышленность
что за силиконовая долина
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Чем прославился и какие достижения в науке сделал Тесла?
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Промышленность
Что такое число Маха
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ПОчему светофор таких цветов? Кто так придумал?
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Промышленность
как делают бутылки из стекла?
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Промышленность
как производится посадка самолета на корабль?
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Промышленность
какие именно автомобили считаются старинными?
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Промышленность
не понимаю принцип работы подвесной канатной дороги?
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Промышленность
Из чего делают асфальт?
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Промышленность
Зачем в автомобиле стоит радиатор?
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Промышленность
как работает фотоаппарат?
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как возникло кирпичное ремесло?
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Из чего делают кирпич?
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какие стандартные размера кирпича?
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