Сочинение А. Блок и тема Родины в его поэзии

Моя тема — тема о России.

А. Блок

Творчество А. Блока в истории поэзии занимает особое место, не существует ни одного равнодушного человека, познакомившегося с его самобытным и ярким творчеством. Желание изменить мир и отказаться от реалий «страшного мира», вынудили поэта отдалиться от идеалов, описанных в цикле стихов «О Прекрасной Даме». С этого момента тема России становится основной, проходя единой нитью через все творчество Блока. Поэт ищет пути сближения с народом, и готов сражаться за его будущее:

Не может сердце жить покоем,

Недаром тучи собрались.

Доспех тяжел, как перед боем.

Теперь твой час настал. — Молись!

Стихотворные циклы «Страшный мир», «Арфы и скрип­ки», «Родина» переполнены настроениями неотвратимости «возмездия» старому миру, ощущением надвигающихся грандиозных событий, и желания участвовать в них: «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?»

В 1906 году Блок пишет Станиславскому: «Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Все ярче сознаю, что это первейший вопрос, самый жизненный, самый реальный. К нему-то я подхожу давно, с начала своей сознательной жизни, и знаю, что путь мой в основном устремлении, как стрела прямой. . . ».

Образ Родины возникает в произведениях поэта издалека, развивается и изменяется, но всегда наполнен нежной любовью. Жизнь без Родины для поэта неприемлема: «Как и жить и плакать без тебя». В стихах, написанных в период первой русской революции, образом России служит некая сказочная земля:

Русь, опоясана реками

И дебрями окружена,

С болотами и журавлями

И с мутным взором колдуна.

Здесь есть все и волшебная красота русской природы с ее «необъятными далями» и «путем, открытым взорам», и ее убожество и нищета: «утлое жилье», «вихрь в голых прутьях». Эта страна как будто спит, в то время, как поэт пытается скрыть «наготу» своей души в «лоскутах ее лохмотий». Но постепенно его чувство к России превращается в единство и родство с ее народом, с ним теперь у него вся «жизнь или смерть, счастье или погибель». Это новое восприятие России глубоко отражено в цикле «Родина»:

О, нищая моя страна,

Что ты для сердца значишь?

О, бедная моя жена,

О чем так горько плачешь?

Все стремления Блока направлены на то, чтобы великие возможности России и ее народа нашли свое воплощение, чтобы она обрела нужную силу и вознеслась на уровень передовых государств, став «новой Америкой»:

Уголь стонет, и соль забелелась,

И железная воет руда. . .

То над степью пустой загорелась

Мне Америки новой звезда!

Устремленную к победе Россию, которая одолела все тяготы и испытания, и устремилась в будущее, поэт описал в цикле «На поле Куликовом»:

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль. . .

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль. . .

Выписанный Блоком образ России, самобытен и неповторимый, он ее сравнивает не с образом матери, как многие другие поэты, а с любимой «светлой женой»:

О, Русь моя! Жена моя! До боли

Нам ясен долгий путь!

Великолепно осознавая, какие трудности и противоречия должна побороть родная страна, чтобы реализовать свою мечту, поэт воспринимал ее всегда без прикрас:

Россия — сфинкс, ликуя и скорбя,

И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя,

И с ненавистью, и с любовью!. .